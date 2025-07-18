Firari Hükümlüler Sahilde Yakalandı

Edremit ilçesi Avcılar Mahallesi Fener mevkisindeki Burhaniye Açık Cezaevi'nden yaklaşık bir ay önce firar eden 3 hükümlünün, sahilde eğlendiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 hükümlünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Cezaevinden bir ay önce kaçan firari hükümlülerden G.A.'nın 10 yıl 8 ay kasten yaralama suçundan, M.H.K.'nın isimli hükümlünün 6 yıl 3 ay kanuna muhalefet suçundan, F.K. isimli hükümlünün de yağma suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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