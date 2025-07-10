Firarideki Kasten Öldürme Hükümlüsü Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 1 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü Hamdi K. (39), saklandığı evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eskikaracakaya Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan hükümlü Hamdi K.'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti. Cezaevi firarisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Eskikaracakaya Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Hamdi K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.