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FIRAT Kalkanı Operasyonu Şehidi Gökhan Kılıç'ın Babası Mehmet Kılıç da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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FIRAT Kalkanı Operasyonu Şehidi Gökhan Kılıç'ın Babası Mehmet Kılıç da Hayatını Kaybetti

FIRAT Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, yaşamını yitirdi. Şehit Kılıç'ın babası, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

FIRAT Kalkanı Operasyonu Şehidi Gökhan Kılıç\'ın Babası Mehmet Kılıç da Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 17:06,
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FIRAT Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babası Mehmet Kılıç (64), yaşamını yitirdi.

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit oldu. Şehiden, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verildi. Şehit Kılıç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: FIRAT Kalkanı Operasyonu Şehidi Gökhan Kılıç'ın Babası Mehmet Kılıç da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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