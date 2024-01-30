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Suriye'de 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'de 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.

Suriye\'de 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
30.01.2024 - 11:57,
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suriye'de 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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