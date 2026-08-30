Fırat Nehri'nde Yeni Köprü Tamamlandı - Son Dakika
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Fırat Nehri'nde Yeni Köprü Tamamlandı

Fırat Nehri\'nde Yeni Köprü Tamamlandı
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TSK ve Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri'nde yeni köprü inşa edildi. Eski köprünün yerine yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen, Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprünün inşaatı tamamlandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandığını belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle inşa edilen köprünün, sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldığını kaydetti.

Köprünün, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da X'teki paylaşımında, köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi.

Ebu Kasra, "Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki yoğun çabalarından dolayı kardeşim Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Suriye, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde Yeni Köprü Tamamlandı - Son Dakika

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