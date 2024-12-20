Fırtına Nedeniyle Bozcaada-Sefer İptalleri

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada arabalı vapur hattında yarın 2 sefer yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.
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