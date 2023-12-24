 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde fırtınadan ötürü uçan çatı otoparkta bulunan araçların üstüne düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada
24.12.2023 - 22:32,
Abone Ol

Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde fırtınadan ötürü uçan çatı otoparkta bulunan araçların üstüne düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından Rize'de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Rize Merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesinde bir Binadan kopan çatı otelin önündeki otoparkta ki araçların üzerine düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Ardeşen, Rize, Güvenlik, Hava Durumu, Doğal Afetler, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düşme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement