Fitch, yapay zeka ve jeopolitik risklerle küresel risk ortamının bozulduğunu bildirdi - Son Dakika
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Fitch, yapay zeka ve jeopolitik risklerle küresel risk ortamının bozulduğunu bildirdi

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Fitch, yapay zeka yatırımlarındaki tehditler, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve sıkılaşan finansmanla küresel risk ortamının ağırlaştığını bildirdi. Kuruluş, 2026'nın üçüncü çeyreğinde temel risklerin tamamında kötüleşme görüldüğünü belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümeye yönelik yeni tehditlerin, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmasının ve finansman koşullarının sıkılaşmasının yeni yıla girerken küresel risk ortamının daha da ağırlaştığına işaret ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, kuruluşun son Küresel Risk Görünümü raporunun yayımlanmasından bu yana küresel kredi risk ortamının kötüleştiği, 2026'nın üçüncü çeyreğinde temel risklerin tamamında kötüleşme eğilimi gözlendiği belirtildi.

Piyasa göstergelerinin uyarı sinyalleri verdiği aktarılan açıklamada, tahvil getirilerindeki artışın reel faizlerdeki yükselişi yansıttığı ve hisse senedi piyasalarının son birkaç ayda yapay zeka yatırımlarında aşırıya kaçılmış olabileceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankasında (Fed) yeni başkanın daha "şahin" bir para politikası duruşu benimsediğine dikkati çekilerek, Fed'in eylülde 3 yılın ardından ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı aldığı hatırlatıldı.

Fitch'in açıklamasında, bu yıl bir faiz artırımı daha yapılabileceği beklentisi hesaba katılarak politika faizi tahmininin 2027 boyunca yüzde 4,25 olarak güncellendiği aktarıldı.

Fitch'in temel senaryosunda tahvil getirilerinin istikrar kazanmasının ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,8'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ancak getirilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatındaki aksamaların 2027'nin ilk çeyreğinin ötesinde devam etmesi halinde, temel senaryoda öngörülenden daha yüksek petrol fiyatlarının görülebileceğine işaret edilerek, başka etkenlerin de tahvil getirilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına neden olabileceği kaydedildi.

Yapay zeka bağlantılı yatırımlardaki hızlı büyümenin, kredi riskleri açısından temel gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

Yapay zekadan uzun vadede gelir elde etme beklentilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesinin sermaye harcamalarında keskin bir düşüşe yol açabileceği belirtilen açıklamada, böyle bir gelişmenin yapay zeka değer zincirindeki şirketler ve daha geniş sermaye piyasaları üzerinde etkileri olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaOrta DoğuEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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