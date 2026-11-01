Flavio Bolsonaro'nun Mossad'ın eski ajanıyla ABD'ye kaçtığı iddia edildi - Son Dakika
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Flavio Bolsonaro'nun Mossad'ın eski ajanıyla ABD'ye kaçtığı iddia edildi

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CNN Brasil, Senatör Flavio Bolsonaro'nun Mossad'ın eski bir ajanı eşliğinde ABD'ye kaçtığını iddia etti. Habere göre Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla Arjantin'e kara yoluyla geçti; ardından özel jetle ülkeden ayrıldı.

Brezilya'nın, sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'nun devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra ABD'ye "İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski ajanı eşliğinde kaçtığı" iddia edildi.

CNN Brasil televizyonunun haberinde Bolsonaro'nun iki minibüs, özel bir jet ve kendisine eşlik eden İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski bir ajanının dahil olduğu bir operasyonla ülkeden ayrıldığı ileri sürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarına dayandırılan haberde Bolsonaro'nun eşi ve iki kızıyla birlikte, güneydeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü üzerinden kara yoluyla Arjantin'e geçtiği aktarıldı.

Mossad'da daha önce görev yapmış ve 19 Ekim'de Brezilya'ya gelen eski bir İsrail istihbarat yetkilisinin de Arjantin'e kadar Bolsonaro'ya eşlik ettiği ileri sürülen haberde Bolsonaro ailesinin Puerto Iguazu'da, Arjantinli özel uçak şirketi Baires Fly tarafından işletilen Gulfstream G400 tipi özel bir jete bindiği belirtildi.

Haberde "Alba Operasyonu" olarak adlandırılan Bolsonaro'nun ülkeden kaçışının, başkanlık seçim kampanyası sona ermeden önce planlandığını iddia edildi.

Ne olmuştu?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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