Avustralya'nın Tazmanya eyaletine bağlı Flinders Adası'nda kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle acil durum uyarısı verildi.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, 19 Kasım'da Flinders Adası'nda bir ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alınamadı.

Tazmanya İtfaiyesi (TFS), yangının güneybatıya doğru ilerlediğini ve can ile mal güvenliğini tehdit ettiğini bildirirken yetkililer, acil durum uyarısında bulundu.

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (PWS) ile itfaiye ekipleri, makine ve hava araçlarının desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışırken yangında şimdiye kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu.

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bazı bölge sakinleri tahliye edilirken, tahliye edilemeyen sakinlerden ise bulundukları yerde güvenli alanlara sığınmaları istendi.