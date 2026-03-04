Florida'da H-1B Vizesiyle Personel Alımı Durduruldu - Son Dakika
Florida'da H-1B Vizesiyle Personel Alımı Durduruldu

04.03.2026 13:53
Florida'daki üniversitelerde H-1B vizesiyle personel alımı 10 ay süreyle durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki kamu üniversitelerinde, H-1B vizesiyle yapılacak yeni personel alımları 10 ay süreyle durduruldu.

Devlet Üniversiteleri Mütevelli Heyetinden yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'ta düzenlenen toplantıdaki oylamada karar, 2'ye karşı 14 oyla kabul edildi.

Karar uyarınca, H-1B vizesiyle yapılacak yeni personel alımları en az 5 Ocak 2027 tarihine kadar dondurulurken halihazırda bu vizeyle çalışan personel, vize yenileme işlemlerinde bu yasaktan etkilenmeyecek.

Florida genelinde 1000'in üzerinde H-1B vize sahibi akademik personel bulunurken bu kişilerin büyük çoğunluğu, bünyesinde birçok hastane ve acil servis hizmeti bulunduran Florida Üniversitesinde görev yapıyor.

Uzman doktorların H-1B vizesiyle bulunduğu eyalette, kararın en fazla sağlık sektörünü etkilemesi bekleniyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, Ekim 2025'te eyaletteki yükseköğretim kurumlarına H-1B vizesiyle çalışan alımını durdurma çağrısında bulunmuş, bu uygulamanın Amerikalıların istihdam imkanlarını kısıtladığını savunmuştu.

H-1B vizesi, ABD'deki işverenlerin lisans veya daha yüksek dereceli eğitim gerektiren özel uzmanlık alanlarında yabancı işçi çalıştırmasına olanak tanıyor.

ABD'nin yeni göçmenlik politikaları

Göç politikalarını sıkılaştıran Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarını artırırken çalışma vizelerinin ücretlerinde de artışa gitti.

ABD yönetimi ayrıca, 1 milyon dolar yatırım karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programını hayata geçirmişti.

Washington, "yüksek riskli ülke" kategorisindeki 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan tüm iltica başvurularını ve göçmenlik destek taleplerini askıya almıştı.

Trump, Eylül 2025'te imzaladığı kararnameyle, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kullanılan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise 23 Aralık'ta, "H-1B" çalışma vizesi seçim sürecinde kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir modelin alacağını, yeni sistemle yüksek ücret teklif edilen iş pozisyonlarına yönelik başvuruların seçilme olasılığının artacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

