Foça Belediye Başkanı Fıçı Hayvanseverlerle Buluştu: "Can Dostlarımız Yalnız Değil"

(İZMİR) - Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, hayvanseverlerle bir araya geldi. Foça'da bulunan hayvan barınağında, hayvansever gönüllülerle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını değerlendiren Fıçı, "Barınaktaki can dostlarımızın bakım ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvanseverlerin, can dostlarımızın en iyi koşullarda olabilmesi için çalıştığımızı görmeleri adına sivil toplum örgütleri ve hayvanseverler ile yapacağımız planlama dahilinde düzenli barınak ziyaretleri yapabileceklerini ilettik. Can dostlarımız yalnız değildir. En iyi koşullarda yaşamaları için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Meclis Üyeleri İlkay Söylemezoğlu ve Mehmet Salih Aydın, ilgili Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu, Veteriner İşleri Müdür Vekili Tamer Karakaya ile birlikte Foça'da faaliyet gösteren hayvansever gönüllülerle hayvan barınağında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, barınakta yaşayan patili dostların beslenme, bakım ve yaşam koşulları yerinde değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Sahadaki çalışmalar, ihtiyaçlar ve yapılabilecek iyileştirmeler gönüllülerle birlikte ele alındı. Hayvanseverlerin ve destek olmak isteyen tüm vatandaşların Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle iletişim kurabilecekleri dile getirildi.

Yapılan ziyaretle ilgili açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilecek ortak çalışma planıyla barınaktaki can dostların bakım süreçlerine destek olunacak. Alanların düzenli temizliği, sahiplendirme çalışmalarının artırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği bizler için çok kıymetli. Barınaktaki can dostlarımızın bakım ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvanseverlerimizin, can dostlarımızla sürekli ilgilendiğimizi ve onların sağlığı için düzenli olarak bakımlarını yaptığımızı görmeleri için düzenli barınak ziyaretleri yapabileceklerini ilettik. Can dostlarımız yalnız değildir. En iyi koşullarda yaşamaları için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Can dostlarımızla sürekli ilgileniyoruz

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan değerlendirmede; barınaktaki hayvanların sağlığı, bakımı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ekiplerin titizlikle çalıştığı, mevcut imkanlar doğrultusunda sahada yoğun bir emek verildiği ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Patili dostlar için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Planlaması yapılan ve yakın zamanda uygulama sürecinin başlatılacağı doğal yaşam alanı ve barınağın hizmete açılmasıyla birlikte, hayvan koruma dernekleri ve gönüllülerle koordinasyon içinde çalışarak patili dostların daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.