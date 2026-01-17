Foça Belediye Başkanı Fıçı Hayvanseverlerle Buluştu: "Can Dostlarımız Yalnız Değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Foça Belediye Başkanı Fıçı Hayvanseverlerle Buluştu: "Can Dostlarımız Yalnız Değil"

17.01.2026 14:43  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, hayvan barınağında gönüllülerle bir araya gelerek sokak hayvanlarının bakım ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hayvanseverlerin katılımıyla barınak ziyaretleri düzenlenecek.

(İZMİR) - Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, hayvanseverlerle bir araya geldi. Foça'da bulunan hayvan barınağında, hayvansever gönüllülerle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını değerlendiren Fıçı, "Barınaktaki can dostlarımızın bakım ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvanseverlerin, can dostlarımızın en iyi koşullarda olabilmesi için çalıştığımızı görmeleri adına sivil toplum örgütleri ve hayvanseverler ile yapacağımız planlama dahilinde düzenli barınak ziyaretleri yapabileceklerini ilettik. Can dostlarımız yalnız değildir. En iyi koşullarda yaşamaları için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Meclis Üyeleri İlkay Söylemezoğlu ve Mehmet Salih Aydın, ilgili Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu, Veteriner İşleri Müdür Vekili Tamer Karakaya ile birlikte Foça'da faaliyet gösteren hayvansever gönüllülerle hayvan barınağında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, barınakta yaşayan patili dostların beslenme, bakım ve yaşam koşulları yerinde değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Sahadaki çalışmalar, ihtiyaçlar ve yapılabilecek iyileştirmeler gönüllülerle birlikte ele alındı. Hayvanseverlerin ve destek olmak isteyen tüm vatandaşların Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle iletişim kurabilecekleri dile getirildi.

Yapılan ziyaretle ilgili açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilecek ortak çalışma planıyla barınaktaki can dostların bakım süreçlerine destek olunacak. Alanların düzenli temizliği, sahiplendirme çalışmalarının artırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği bizler için çok kıymetli. Barınaktaki can dostlarımızın bakım ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvanseverlerimizin, can dostlarımızla sürekli ilgilendiğimizi ve onların sağlığı için düzenli olarak bakımlarını yaptığımızı görmeleri için düzenli barınak ziyaretleri yapabileceklerini ilettik. Can dostlarımız yalnız değildir. En iyi koşullarda yaşamaları için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Can dostlarımızla sürekli ilgileniyoruz

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan değerlendirmede; barınaktaki hayvanların sağlığı, bakımı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ekiplerin titizlikle çalıştığı, mevcut imkanlar doğrultusunda sahada yoğun bir emek verildiği ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Patili dostlar için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Planlaması yapılan ve yakın zamanda uygulama sürecinin başlatılacağı doğal yaşam alanı ve barınağın hizmete açılmasıyla birlikte, hayvan koruma dernekleri ve gönüllülerle koordinasyon içinde çalışarak patili dostların daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Saniye Bora Fıçı, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça Belediye Başkanı Fıçı Hayvanseverlerle Buluştu: 'Can Dostlarımız Yalnız Değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:46:20. #7.11#
SON DAKİKA: Foça Belediye Başkanı Fıçı Hayvanseverlerle Buluştu: "Can Dostlarımız Yalnız Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.