Fon soruştuması iddianamesinde Ömer Çelik mağdur yer aldı, hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruştuması iddianamesinde Ömer Çelik mağdur yer aldı, hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruştumasına ilişkin iddianamesinde Ömer Çelik mağdur yer aldı. Yanıltıcı paylaşım gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Mustafa Balcı'ya 4 yıl 9 aydan 10 yıla, Şaban Sevinç'e 6 yıl 3 aydan 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapis istendi.

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Şüpheli Mustafa Balcı'nın sosyal medya hesabından 8 Ekim'de bir fotoğraf paylaştığı aktarılan iddianamede, bu fotoğrafın şüpheli Şaban Sevinç tarafından yeniden paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Sevinç'in sosyal medya hesabından Ömer Çelik hakkında bir video paylaştığı, söz konusu paylaşım ve video içeriklerinin kamuoyunda "fon soruşturması" olarak tabir edilen soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı, halkı yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Balcı ve Sevinç hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, iki ismin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İddianamede, söz konusu videoların içeriğine değinildi.

Yanıltıcı nitelikteki iddiaları doğrulanmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sundular

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, mağdur Çelik ve "fon soruşturması" ile ilgili bilgi, belge ile desteklenmeyen, gerçeklikten uzak, soyut ve yanıltıcı nitelikteki iddiaları doğrulanmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sundukları kaydedildi.

Yanıltıcı ve manipülatif söylemlerin özellikle fon soruşturmasına konu eylemler nedeniyle doğrudan mağdur olan kişiler üzerinde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceği hususunda korku ve endişe yaratacağı vurgulanan iddianamede, bu kişiler ile toplumun geneli nezdinde de bu tür olayların tekrar yaşanacağı hususunda şüphe oluşturarak, bu yönde korku ve endişe yaratmaya elverişli olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler tarafından olayın mahiyeti itibarıyla ekstra hassas olunması gereken konuya ilişkin sarf edilen sözlerin içeriği, söz konusu beyanların gerek görsel ve yazılı basında gerekse içerik, bilgi ve haberlerin hızla yayılması imkanı sunan sosyal medya platformlarında başka kullanıcılar tarafından paylaşılarak kamuoyu gündeminde hızla yer edinmesi dikkate alındığında, eylemin başta kamu görevlileri olmak üzere devletin kurum ve organlarına olan güven duygusunu zedeleyerek, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulandı.

Kullanılan ifadeler ile kamuoyunda "mağdurun yerine getirdiği kamu görevinin sağladığı nüfuz ve kolaylıktan yararlanarak usulsüz, hukuka aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisi ve başkaları adına menfaat elde etmeye çalıştığı ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu algısı oluşturan, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte ve mağdur hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlama amacına yönelik soyut itham ve hukuka aykırı fiil isnadında bulunulduğu" belirtilen iddianamede, bu suretle şüphelilerin mağdura yönelik "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu ifade edildi.

İddianamede, Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 9 aydan 10 yıla kadar, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 aydan 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

Kaynak: AA
Mustafa BalcıŞaban SevinçÖmer ÇelikİstanbulPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:56:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Fon soruştuması iddianamesinde Ömer Çelik mağdur yer aldı, hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android