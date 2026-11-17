Fon soruşturmasında 26 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19 şüpheliye adli kontrolGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hakimlik 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 19 şüpheliye adli kontrol uygulandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 7'si tutuklama talebiyle sevk edilen toplam 26 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kaynak: AA
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