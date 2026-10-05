Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya ödeme izni verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya ödeme izni verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya\'ya ödeme izni verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon soruşturmasında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK'nin gönüllü ödeme yöntemi kapsamındaki başvurusuna izin verildi. Bankaların görüş sormasının ardından TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesi onaylandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK'nin açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuruya izin verildi.

Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulundu.

İlgili bankaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görüş sormasının ardından Başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) "isteğe bağlı iade hesabı"na ödeme gönderilmesine izin verdi.

Kaynak: ANKA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuSermaye Piyasası KuruluFatma Betül Sayan Kayaİlyas KayaPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 00:44:19. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya ödeme izni verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei