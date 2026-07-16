Fontainebleau Ormanı'nın %10'u Yanarak Küle Döndü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in "yeşil akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nın yüzde 10'unun küle döndüğünü bildirdi.

Macron, Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nı ziyaret ederek, devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu yılki kadar orman yangını çıkmadığını söyledi.

İtfaiye erlerine desteğini dile getiren Macron, orman yangınlarının sorumlularına karşı hiçbir tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Macron, orman yangınlarına müdahale imkanlarına yatırım yapmak için mevcut kriz durumunu beklemediklerini, yangınlarla müdahale etmek için ek 70 helikopter ve uçağın hizmet vermeye başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar Fontainebleau Ormanı yangınında yaklaşık 2 bin hektarın küle döndüğünü, bunun ormanın yüzde 10'una tekabül ettiğini belirten Macron, orman yangınları sezonunun hala önlerinde olduğunu, bu nedenle yazın zor geçeceğini dile getirdi.

Öte yandan, Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fontainebleau Ormanı'nda bazı noktalarda yangın çıkardığından şüphelenilen 18 yaşındaki 2 kişi, dün gece, yangın yoluyla hasar verme suçlamasıyla tutuklandı.

Gönüllü itfaiye eri olan söz konusu şüphelilerden birinin hakim karşısında, daha önce gözaltında verdiği ifadedeki açıklamalarını değiştirdiği öğrenildi.

Söz konusu şüpheli, bu hafta verdiği ifade sırasında, Fontainebleau Ormanı'nın kapsadığı kentlerden Arbonne-la-Foret'de çakmak ve benzin kullanarak çalı çırpıyı ateşe verdiğini söylemişti.

Diğer 18 yaşındaki şüpheli ise Fontainebleau'da bir binicilik stadyumunun olduğu alana sigara izmaritini atarak kazayla yangın çıkardığını belirtmişti.

Fontainebleau Ormanı'ndaki yangın 12 Temmuz'da başlamıştı.