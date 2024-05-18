Foodiefest, Lifepark'ta Sokak Yemekleri Festivali Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Foodiefest, Lifepark'ta Sokak Yemekleri Festivali Kapılarını Açtı

Foodiefest, Lifepark\'ta Sokak Yemekleri Festivali Kapılarını Açtı

Foodiefest, Lifepark'ta düzenlenen sokak yemekleri festivali, ziyaretçilere 50'den fazla sokak lezzetini deneyimleme fırsatı sundu. Festivalde Cem Yenel, Melis Fis, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Buray ve Köfn gibi sanatçılar sahne aldı. Festival eylül ayında tekrar düzenlenecek ve vegan ile vejetaryan seçenekler de sunulacak.

18.05.2024 22:03
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Sokak yemekleri festivali Foodiefest, Lifepark'ta kapılarını açtı.

Ziyaretçilerin 50'den fazla sokak lezzetini deneyimleme fırsatını yakaladığı festivalde, Cem Yenel, Melis Fis, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Buray ve Köfn sahne aldı.

Birçok lezzete ev sahipliği yapan ve vegan ile vejeteryan seçeneklerin de olduğu festival, eylül ayında tekrar düzenlenecek.

Festival hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Lifepark Genel Müdürü Neslihan Gencer, Foodiefest'i ilk defa düzenlediklerini belirterek, "Doğayla bütünleşik bir alanda, ormanın içinde müzikle beraber tüm misafirlerimizi sokak lezzetleriyle buluşturmak istiyoruz. Sokak lezzetlerinde dönerden tutun da çiğ köfte, sosis, pilav, atıştırmalıklar, pamuk şeker, patlamış mısıra kadar aklınıza gelebilecek birçok seçenek sunarak bir sentez oluşturduk. Vejetaryen ve veganlara yönelik seçenekler de var. Bu seçenekleri önümüzdeki yıllarda artırarak devam edeceğiz." dedi.

Festivalin açılışında sahne alan Cem Yenel de "Çok sevdiğim arkadaşlarımla sahne alıyorum. Buray abi çok sevdiğim bir abim. Melis zaten kız kardeşim gibi. Çok keyifliyiz." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Melis Fis ise festivalde henüz yayınlanmamış bir şarkısını seslendirdiğini ve şarkısının bir ay sonra yayınlanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Foodiefest, Lifepark'ta Sokak Yemekleri Festivali Kapılarını Açtı - Son Dakika

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