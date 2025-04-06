Fosseptik Çukurunda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Fosseptik çukurundan gelen köpek sesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
HATAY - Hatay'da fosseptik çukuruna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Reyhanlı ilçesinde fosseptik çukurundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpek halkayla zarar görmeden yakalanarak kurtarıldı. Fosseptik çukurundan çıkarılan köpek ekiplere teslim edildi.
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