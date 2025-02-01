Frankfurt'ta Chaoyang Yingge Dansı Festivali

FRANKFURT, 1 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Bahar Bayramı panayırında geleneksel Chaoyang Yingge dansını sergileyen dansçılar, 31 Ocak 2025.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinden gelen Yingge ekibi, opera, dans ve dövüş sanatlarını birleştiren eşsiz bir sanat formu olan Chaoyang Yingge dansıyla Frankfurt'ta dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere unutulmaz bir kültürel şölen yaşattı. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
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