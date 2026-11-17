FRANKFURT, 17 Kasım (Xinhua) -- 29. Euro Finans Haftası kapsamında düzenlenen 12. Çin Günü programı, 16 Kasım 2026.

29. Euro Finans Haftası pazartesi günü Frankfurt'ta 12. Çin Günü programıyla başlarken iş dünyası ve finans sektörünün önde gelen isimleri, Çin ile Avrupa arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa bankacılık ve finans sektörüne yönelik yıllık bir konferans olan Euro Finans Haftası kapsamında düzenlenen Çin Günü programı, bu yıl 12'nci kez gerçekleştiriliyor. Program, Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğine odaklanıyor. (Fotoğraf: Liu Xiang/Xinhua)