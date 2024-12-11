Fransa, Çad'dan Asker Çekmeye Başladı

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YAUNDE, 10 Aralık (Xinhua) -- Fransa salı günü Çad'ın başkenti Encemine'deki Fransız üssünden bazı savaş uçaklarının havalanmasıyla Çad'daki askerlerini geri çekmeye başladı.

Çad ordu sözcüsü Chanane Issakha Acheikh yaptığı kısa açıklamada tüm Fransız güçlerinin nihai olarak ayrılmasına kadar geri çekilmenin her aşaması hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını sona erdirdiğini açıklayan Çad, tam egemenliğini teyit etme ve stratejik ortaklarını ulusal önceliklere göre yeniden belirleme zamanının geldiğini vurgulamıştı.