Fransa Cumhurbaşkanı\'nın danışmanı Bonne, 9-13 Ekim\'de Çin\'de Wang Yi ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Bonne, 9-13 Ekim'de Çin'de Wang Yi ile görüşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emmanuel Bonne, Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı olarak 9-13 Ekim'de Çin'e gidecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Wang Yi'nin Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu çerçevesinde yeni tur görüşmeler yapacağını açıkladı.
BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne, 9-13 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu kapsamında yeni tur görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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