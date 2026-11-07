Fransa'da 70 bin güvenlik gücü görevde, Paris'te 60 bine yakın kişi bekleniyor - Son Dakika
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Fransa'da 70 bin güvenlik gücü görevde, Paris'te 60 bine yakın kişi bekleniyor

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Fransa hükümeti şehir merkezlerinde gösteri yasağının süreceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugünkü eylemler için 70 bin jandarma ve polis görevlendirildiğini bildirdi; resmi kaynaklara göre Paris'te 60 bine yakın kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Fransa'nın birçok şehrinde hayat pahalılığına karşı eylemler devam ederken, hükümet şehir merkezlerinde gösteri yasağının sürdüğünü duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösteriler öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu düzenine tehdit riskinin devam ettiğini ve ülke genelinde bugünkü eylemler için 70 bin jandarma ve polis görevlendirildiğini bildirdi.

Eylemciler tarafından bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini ve ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenen bazı radikal grupların güvenlik güçlerine şiddet uygulama, kamu mallarına zarar verme ve ayaklanma çağrısı yaptığını belirten Nunez, bu tarz girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Öte yandan Nunez, sendikaların ve eylemcilerin tepkisine neden olan şehir merkezlerinde eylem yasağının valiliklerin kararı ile devam edeceğini duyurdu.

Başkent Paris'te eylemciler için yürüyüş güzergahı 5 Kasım'daki gibi Republique ve Nation meydanları arası olarak belirlenirken, Sarı Yelekliler hareketinin temsilcileri basına yaptıkları açıklamada, bu güzergahın dışında olan Concorde Meydanı'nda da toplanacakları bilgisini verdi.

Ülkenin birçok şehrinde bugün de geniş çaplı eylemler düzenlenmesi bekleniyor. Resmi kaynaklara göre, başkent Paris'teki eylemlere 60 bine yakın kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Sendikalar eylem güzergahlarının şehir merkezinden uzaklaştırılmasına tepkili

Fransa'da 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde yağmalama olaylarının yaşanmasının ardından hükümet güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmış, bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı dahil tedbirleri devreye koymuştu. Ayrıca hükümet eylemlerin şehir merkezlerinden uzak noktalarda düzenlenmesine karar vermişti.

Sendikalar ve eylemciler hükümetin bu kararı "eylemleri görünmez kılma çabası" olarak değerlendirerek eleştirmiş ve birçok şehirde valiliklerin ve emniyet müdürlüklerinin eylem güzergahlarına ilişkin yasakları yargıya taşımıştı.

Fransa'da eylemler devam ediyor

Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin yaklaşık 2 aydır sürdüğü ve Sarı Yeleklilerin 17, 24, 31 Ekim ve 5 Kasım'da sokaklara indiği Fransa'da toplumsal huzursuzluk devam ederken hükümet yoğun güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen ve toplumun birçok kesiminin destek verdiği 5 Kasım'daki eylemlere resmi kaynaklara göre yaklaşık 600 bin, sendikalara göre ise 1,6 milyon kişi katılmıştı.

5 Kasım gösterileri 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı düzenlenen en kalabalık gösteriler olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde ise 3 bini aşkın iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınırken, hükümet olası eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasağı ve eylem yasağı gibi bazı tedbirleri uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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