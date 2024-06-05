Fransa\'da Arap asıllı vatandaşın evine ırkçı yazı yazıldı

Fransa'da Arap asıllı vatandaşın evinin etrafındaki duvara ırkçı yazı yazıldığı bildirildi.
Fransa İslam Konseyinin (CFCM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Arap asıllı bir vatandaşın evinin etrafındaki duvara, "Araplar krematoryuma" yazıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu vatandaşla dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, "kullanılan kelimelerin şiddeti" nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Yazının 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımına atıfta bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaygınlaşan ırkçı söylemler, ülkemizin sokaklarında ırkçı eylemlerin de yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor." denildi.
Açıklamada, nefretin her türlüsünü aynı şekilde kınamak gerektiği vurgulandı.
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