Fransa'da Belediye Başkanı Filistin Bayrağı Astı

Fransa'da bir belediye başkanı, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören ve "Yadan yasası" olarak bilinen tasarıya tepki olarak belediye binasına Filistin bayrağı astı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Courneuve Belediye Başkanı Aly Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tartışmalı yasanın Ulusal Mecliste ele alınmaya başlandığı sırada belediye binasına Filistin bayrağı astıklarını duyurdu.

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde bulunan Seine-Saint-Denis vilayetine bağlı Courneuve Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu "sembolik" kararın ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı alındığı belirtildi.

Fransa'da tasarıya karşı imza kampanyası başlatılmış, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 700 bini aşkın kişinin desteğini alan kampanyanın kapatılmasına karar vererek tasarının Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasını reddetmişti.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan ve mecliste ele alınmaya başlanan "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, Filistin destekçilerini ve İsrail hükümetini eleştirenleri hedef aldığı gerekçesiyle muhalefet ve öğrencilerin tepkisini çekiyor.