Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Belediye Başkanı Filistin Bayrağı Astı

16.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aly Diouara, 'Yadan yasası'na tepki olarak belediye binasına Filistin bayrağı astı.

Fransa'da bir belediye başkanı, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören ve "Yadan yasası" olarak bilinen tasarıya tepki olarak belediye binasına Filistin bayrağı astı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Courneuve Belediye Başkanı Aly Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tartışmalı yasanın Ulusal Mecliste ele alınmaya başlandığı sırada belediye binasına Filistin bayrağı astıklarını duyurdu.

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde bulunan Seine-Saint-Denis vilayetine bağlı Courneuve Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu "sembolik" kararın ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı alındığı belirtildi.

Fransa'da tasarıya karşı imza kampanyası başlatılmış, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 700 bini aşkın kişinin desteğini alan kampanyanın kapatılmasına karar vererek tasarının Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasını reddetmişti.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan ve mecliste ele alınmaya başlanan "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, Filistin destekçilerini ve İsrail hükümetini eleştirenleri hedef aldığı gerekçesiyle muhalefet ve öğrencilerin tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:21:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.