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Fransa'da binlerce kişi göç yasa tasarısını protesto etti - Son Dakika
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Fransa'da binlerce kişi göç yasa tasarısını protesto etti

Fransa'da binlerce göçmen işçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi, hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısını protesto etmek için Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, oturma izni olmayan tüm göçmenlere düzenleme getirilmesini talep ederken, göçmenlerin sömürülmesi olarak değerlendirdikleri tasarıyı reddettiler.

Fransa\'da binlerce kişi göç yasa tasarısını protesto etti
18.12.2023 - 23:45,  Güncelleme: 23:46
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Fransa'da binlerce kişi, hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısına protesto etmek için toplandı.

Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce göçmen işçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi, tartışmalı göç yasa tasarısını protesto etti.

Siyahi göçmenlerin çoğunlukta olduğu gösteride "(Fransa İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin'in yasasına hayır!" ve "Oturma izni olmayan tüm göçmenlere düzenleme getirilsin" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler ayrıca, umut yolculuğu ölümle sonuçlanan göçmenleri simgeleyen bir göçmen botu taşıyarak, "Bunu istemiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Hükümetin göç yasa tasarısını "göçmenlerin sömürülmesi" olarak değerlendiren göstericiler, köle ticaretine atıf yaparak boyunları ve elleri zincirli yürüyüş yaptı.

Gösteri, Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedilen yasa tasarısının, uzlaşı sağlamak için oluşturulan Karma Komisyonda ele alındığı sırada gerçekleşti.

Tasarının en tartışmalı noktalarından birini, göçmenlere oturma izni verilmesine ilişkin madde oluşturuyor.

Göstericiler, şu haliyle sadece ağır işlerde çalışan göçmenlere oturma izni verilmesini öngören tasarıyı reddederek, bu hakkın diğer sektörlerdeki göçmenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Parlamentoya gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini kapsayan tasarı, aile birleşimi şartlarını sıkılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor.

Oturumu olmayanlara sağlanan ücretsiz tedavi imkanının kısıtlanmasına ilişkin madde de tartışma yaratıyor.

Kaynak: AA
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