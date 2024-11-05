Fransa'da Filistin Destekçileri Eylem Yaptı

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Fransa'da bir grup Filistin destekçisi, ülkelerini Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ile karşı karşıya getirecek futbol müsabakasının düzenlenmemesi için Fransa Futbol Federasyonu (FFF) binasında eylem yaptı.

Filistin'e destek veren grup, 14 Kasım'da Stada de France'ta yapılması planlanan Uluslar Ligi Fransa-İsrail karşılaşmasını protesto etti.

Yaklaşık 20 aktivist, başkent Paris'teki Grenelle Bulvarı'nda yer alan FFF genel merkezi binasına gelerek eylem yaptı.

FFF binasına giren eylemciler "Suçlu İsrail, suç ortağı FFF", "Stada de France'ta İsrail-Fransa maçına hayır", "Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür" yazılı pankartlar açtı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ellerine kırmızı eldiven giyen Filistin destekçileri, askeri üniformaları ile Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.

Eylemciler ayrıca FFF binasındaki ekrana Filistin bayrağı astı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bina çevresinde güvenlik önlemleri aldığı anlar yer aldı.

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Louis Boyard, Ukrayna Savaşı sonrası Rusya ve Belarus'a yaptırım uygulandığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulanarak karşılaşmanın iptal edilmesini istemişti.