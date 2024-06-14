Fransa'da iktidar kanadı partileri ile Cumhuriyetçiler arasında bölgesel ittifak kuruldu

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Fransa'da iktidar kanadı partileri ile merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) partisi erken genel seçim için Hauts-de-Seine vilayetinde bölgesel ittifak kurdu.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, 30 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenecek genel seçim için partilerin çalışmaları başladı.

İktidar kanadından Rönesans, Demokrasi Hareketi (MoDem), Horizons (Ufuklar) yetkilileri ile merkez sağcı LR partisi seçimlerde Hauts-de-Seine için bölgesel ittifak kurdu.

İktidar tarafındaki yetkililer arasında Başbakan Gabriel Attal da bulunuyor.

İttifaka göre, Hauts-de-Seine'den seçime Rönesans'tan 9, Cumhuriyetçiler'den 1 milletvekili adayı katılacak. Rönesans ve Cumhuriyetçiler, birbirlerinin adaylarına karşı aday çıkarmayacak.

Partiler, 10 milletvekilinden ikinci tura kalanları destekleme taahhüdünde bulundu.

Vilayette ittifak kapsamındaki milletvekilli adayları arasında, Başbakan Attal ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne da bulunuyor.

Attal Vanves kentinden, Sejourne ise Boulogne-Billancourt kentinden aday gösterildi.

Diğer yandan, bu ittifaka LR'den tepki verenler de oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, 9 Haziran'da Meclis'i feshederek erken genel seçim kararı aldığını duyurmuştu.???????