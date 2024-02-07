Fransa\'da Liman ve Rıhtım Çalışanları Emeklilik Reformunu Protesto Etmek İçin Grevde

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Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaran reforma tepki gösteren liman ve rıhtım çalışanları greve gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya, Havre dahil farklı limanlarda çalışanlar, emeklilik reformuna tepki için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reformu protesto eden liman ve rıhtım çalışanlarının grevi nedeniyle limanlardaki faaliyetler aksadı.

Havre Limanı'nın tüm girişlerini kapatan grevciler, burada ayrıca araç lastiği ateşe verdi.

Liman çalışanları meşakkatli bir iş yaptıkları gerekçesiyle daha erken bir yaşta emekliliğe ayrılmak istiyor.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart 2023'te kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde düzenlenen reform karşıtı protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak 15 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.