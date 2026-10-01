Fransa'da Melenchon, LFI'nin yasaklanmasını isteyen Retailleau'yu gülünç buldu - Son Dakika
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Fransa'da Melenchon, LFI'nin yasaklanmasını isteyen Retailleau'yu gülünç buldu

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Fransa Başbakanlığı, lise eylemlerinin aşırı solcu LFI ve ona yakın gruplarca organize edildiğini savundu; istihbaratın da aynı kanaatte olduğu belirtildi. LFI'nin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, partisinin yasaklanmasını isteyen Retailleau'yu gülünç bulduğunu söyledi.

Fransa'da başbakanlık, ülkede yer yer şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemlerini aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi tarafından organize edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet, ülkedeki lise eylemlerine ilişkin bakanlıklar arası kriz toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, lise eylemlerinin toplumsal şiddet olaylarına evrildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin LFI ve ona yakın aşırı solcu gruplar tarafından organize edilen bir hamle olduğu savunulurken, Fransız istihbarat birimlerinin de aynı kanaatte olduğu ifade edildi.

LFI'nin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ise Paris'te Senato'da basına yaptığı açıklamada, merkez sağcı cumhurbaşkanı adayı Bruno Retailleau'nun lise eylemlerinden LFI'yi sorumlu tutarak partinin kapatılmasını talep etmesini değerlendirdi.

Melenchon, Retailleau'yu "gülünç" bulduğunu savunarak, "Fikirlerimizi beğenmediği için bizi (partimizi) yasaklamak istiyor." ifadesini kullandı.

Retailleau'nun tavrının "saçma" olduğunu belirten Melenchon, partisinin herhangi bir üyesinin bir lisede eylem hareketi başlatmaya yönelik bir yazılı açıklaması, konuşması veya çağrısı olmadığının altını çizdi.

Melenchon, partisine yönelik suçlama hakkında "Bu onlar için, (liselerdeki) sorunu çözmenin yolu. Herhangi bir sorun yokmuş gibi davranıyorlar." şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik polis şiddetinden endişe ettiğini söyleyen Melenchon, bu şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Melenchon, partisinin şiddet içermeyen mücadele yöntemlerini savunduğunu söyledi.

Retailleau, BFMTV'de katıldığı programda lise öğrencilerinin düzenlediği eylemleri eleştirerek aşırı solcuları hedef göstermişti.

Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin sorumlusu olarak Ulusal Meclisin en büyük solcu partisi LFI'yi gösteren Retailleau, "Bugün bir sorunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bu soru LFI'nin yasaklanması meselesi." demişti.

Fransa'da lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen haftadan bu yana liselerin önünde eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
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