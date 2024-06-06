Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreni düzenlendi

Fransa\'da Normandiya Çıkarması\'nın 80. yıl dönümü töreni düzenlendi

Fransa'da, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü kapsamında Vers-sur-Mer köyündeki İngiliz Normandiya Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles ve birçok İngiliz ve Fransız yetkili katıldı. Tören sırasında mektuplar okundu, şarkılar söylendi ve çelenkler bırakıldı. Macron, İngiliz gazi Christian Lamb'a Şeref Nişanı takdim etti. Normandiya Çıkarması, Fransa'da Nazi işgalinden kurtuluşun önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

06.06.2024 14:39
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Fransa'da, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü kapsamında Vers-sur-Mer köyündeki İngiliz Normandiya Anıtı'nda tören yapıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Vers-sur-Mer köyündeki İngiliz Normandiya Anıtı'nda başlayan törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, eşi Akshata Murty, İngiltere Kralı 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla, çok sayıda İngiliz gazinin yanı sıra İngiliz ve Fransız yetkililer katıldı.

Tören sırasında yan yana oturan Macron ve İngiltere Kralı 3. Charles bir süre sohbet etti.

İngiliz orkestrası tören sırasında resital verirken İngiliz şarkıcı Tom Jones da şarkı söyledi.

Törende Normandiya Çıkarması sırasında görev alan gazilerin mektupları okundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Kralı 3. Charles ve İngiltere Başbakanı Sunak, anıta çelenk bıraktı.

Törene katılanlar, Normandiya Çıkarması sırasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fransız ve İngiliz ulusal marşlarının okunduğu törende, Macron Normandiya Çıkarması sırasında üstlendiği rol nedeniyle İngiliz gazi Christian Lamb'a Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen Şeref Nişanı'nı (Légion d'honneur) takdim etti.

İngiltere Kralı 3. Charles, burada yaptığı konuşmada, Macron'un İngiliz Normandiya Anıtı'ndaki törene katılarak kendilerini şereflendirdiğini dile getirdi.

Charles, Normandiya Çıkarması sırasında özgürlük için mücadele ederken hayal edilemeyecek sayıda Fransız sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Nazilere karşı mücadele veren "direnişçileri" anan Charles, bölge halkının Normandiya Çıkarması sırasında görev yapan gazilere gösterdiği sıcaklık ve cömertliğin, bu anma törenin en dokunaklı ve unutulmaz yönünü oluşturduğunu ifade etti.

Macron da törende yaptığı konuşmada, "İngiliz askerleri silah arkadaşlarımızdı. Bugün onları anıyoruz." dedi.

Fransa'da kimsenin Normandiya'da savaşmış İngiliz gazilerinin fedakarlığını unutmayacağını vurgulayan Macron, bu gazilerin bugün törende bulunmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

İngiliz, Amerikalı gibi yabancı birliklerin Fransız topraklarına hava ve deniz yoluyla girdiği Normandiya Çıkarması, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri bulunuyor.

6 Haziran 1944'de 73 bin İngiliz askeri, Normandiya'nın Juno, Gold ve Sword sahillerine çıkmıştı.

Bu askerler, Normandiya Çıkarması sırasında bölgeye intikal eden görevli askerlerin yarısını oluşturuyordu.

İngiliz Normandiya Anıtı, 6 Haziran-31 Ağustos 1944'de düzenlenen Overlord Operasyonu sırasında hayatını kaybeden İngiliz kumandası altındaki 22 bin 442 subay ve askerin anısına inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika
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