Fransa'da Olimpiyat Oyunları Hazırlıkları Eleştiriliyor - Son Dakika
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Fransa'da Olimpiyat Oyunları Hazırlıkları Eleştiriliyor

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarının birçok alanda olumsuz etkileri olduğunu iddia ederek eleştiriyor. Parti, olimpiyatların sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlarına ilişkin soruşturma komisyonu kuracaklarını duyurdu. Açıklamada, olimpiyatların ticaret odaklı olduğu ve Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını daha da kötüleştirdiği ifade edildi. Fransa'da kurulacak halk komisyonunun, olimpiyatların düzenlenme sürecinin ve toplum üzerindeki etkilerinin analiz edilmeden gerçekleştirilmesinin düşünülemez olduğu vurgulandı.

25.07.2024 20:19
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Fransa yarından itibaren 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, aylardır hazırlıkların sürdüğü olimpiyatları ulaşımdan barınmaya kadar birçok alanı olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştiriyor.

Aşırı solcu LFI partisi grubundan yapılan yazılı açıklamada, "halk komisyonu" adı altında Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlarına ilişkin soruşturma komisyonu kuracaklarını bildirdi.

Açıklamada, "milyarlarca insanı doğrudan etkileyen" Olimpiyat Oyunları için kurulacak soruşturma komisyonu kapsamında kamu karar alıcıları, yerel yetkililer, Fransa'da ve olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkelerde spordan sorumlu kişiler, kamu hizmetleri yöneticileri, dernek ve sendikalar, spor ekonomisi ve hukuku uzmanlarının değerlendirmelerinin alınacağı belirtildi.

"Bugün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından düzenlenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın spor uyumu ve keyfi ile hiçbir ilgisi yoktur." ifadesi kullanılan açıklamada, bu olimpiyat modelinin "ticaret odaklı" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "düzensiz göçmenleri" şehrin dışına iten, kamu özgürlüklerini kısıtlayan olimpiyatların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "başarısız ve aşırı" politikalarını daha da kötüleştirdiği yorumu yer aldı.

2030 Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak Fransa'da kurulacak halk komisyonunun önemine dikkati çekilen açıklamada, "Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenme sürecinin ve toplum üzerindeki etkilerinin ciddi ve dürüst bir analizi yapılmadan böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi düşünülemez." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca yaz boyunca sürecek soruşturmalara ilişkin sonuçların, Paralimpik Oyunları'nın 8 Eylül'de bitmesiyle, yeni parlamento döneminin başında açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Olimpiyat Oyunları Hazırlıkları Eleştiriliyor - Son Dakika

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