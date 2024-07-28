Fransa'da Olimpiyatlar Öncesi Tren Hatlarındaki Kundaklama Onarıldı

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2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'da 26 Temmuz'da 800 bin yolcunun seyahatini etkileyen kundaklamada zarar gören tren hatlarındaki onarım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, Paris'e ulaşım sağlayan yüksek hızlı tren hatlarının etkilendiği sabotaj girişiminin ardından iki gündür yürütülen onarım çalışmalarının nihayete erdiğini açıkladı.

SCNF, bugün için planlanan tren seferlerinin neredeyse tamamının yapıldığını ve tren hatlarının yarından itibaren tam hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Fransız hükümeti tarafından yeni bir "sabotajı" engellemek için ek güvenlik önlemleri alınırken kundaklama eylemlerinin failleri hala aranıyor.

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti.

Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.