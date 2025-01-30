Fransa'nın Eure-et-Loir vilayetinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre bir öğrencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Eure-et-Loir'deki Chateaudun kenti yakınlarında lise ve ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı.
Eure-et-Loir Valiliği, kazada ilk belirlemelere göre bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiğini, 31'i lise ve ortaokul öğrencisi çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye eri ve 6 kurtarma aracı sevk edildi, mağdurlar ve yakınlarına destek amacıyla sağlık ve psikolojik destek birimi kuruldu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
Borne, yaşamını yitiren öğrencinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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