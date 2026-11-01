Fransa'da protestolara 320 bin kişi katıldı, 40'tan fazla metro istasyonu kapandı - Son Dakika
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Fransa'da protestolara 320 bin kişi katıldı, 40'tan fazla metro istasyonu kapandı

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Fransa\'da protestolara 320 bin kişi katıldı, 40\'tan fazla metro istasyonu kapandı
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Fransa'da cumartesi düzenlenen protesto dalgasına yaklaşık 320 bin kişinin katıldığı bildirildi; gençlik sendikaları ise ülke genelinde katılımın 500 bine ulaştığını belirtti. Paris'te 40'tan fazla metro istasyonu kapatıldı, gösteriler toplu taşımada aksamaya yol açtı.

PARİS, 1 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da cumartesi günü düzenlenen yeni protesto dalgasına yaklaşık 320.000 kişinin katıldığı bildirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, başkent Paris'teki gösterilere yerel saatle 17.00 itibarıyla 70.000 kişi katıldı.

Öte yandan lise ve üniversite öğrencilerini temsil eden gençlik sendikaları ve dernekler, 200.000'i Paris'te olmak üzere ülke genelindeki katılımın yaklaşık 500.000'e ulaştığını belirtti.

Protestolar toplu taşıma hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Paris toplu taşıma işletmecisi RATP internet sitesinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü 40'tan fazla metro istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl şekilde gerçekleşse de göstericilerin dağıtılması sırasında birçok kentte gerginlik yaşandı. Le Monde'un haberine göre, Paris'te yürüyüşün izin verilen bitiş noktası olan Porte de Charenton yakınlarında çatışmalar çıktı. Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatırken, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Cumartesi günkü protestolar, Fransa'da 17 Ekim'den bu yana düzenlenen üçüncü büyük çaplı gösteri oldu. Gösteriler sırasında güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yaklaşık 70.000 polis ve jandarma görevlendirildi.

Kaynak: Xinhua
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