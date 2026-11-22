Fransa'da, İçişleri Bakanlığından Ulusal Birlik (RN) partisine bilgi sızdırdığından şüphe edilen Centre-Val de Loire ve Loiret Valisi Hugues Moutouh, görevinden affını istediğini bildirdi.

Moutouh'un yazılı açıklaması, Centre-Val de Loire ve Loiret Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Moutouh, bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şahsım üzerinden doğrudan devlet otoritesi hedef alınmaktadır." ifadesini kullandı.

Kendisine yönelik bu saldırının bazı kişilerin ülke kurumlarını zayıflatmaya çalıştığı bir zamanda yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Moutouh, "Devletin, İçişleri Bakanlığının ve Valilik personelinin bu itibarsızlaştırma girişimlerinin hedefi veya araçları haline gelmesini reddediyorum." dedi.

Moutouh, hükümet tarafından kendisine verilen görevleri hukuk çerçevesinde ve tarafsız bir şekilde yürüttüğünü savunarak, görevinden affını istediğini bildirdi.

Süreç

Paris Savcılığı, Fransa İçişleri Bakanlığından RN partisine bilgi sızdırıldığı şüphesi üzerine 27 Temmuz'da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, ekim ayı sonunda İçişleri Bakanlığında ve 9 Kasım'da RN partisinin merkezinde arama yaptı.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Moutouh ve RN partisi arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Moutouh'un, RN partisi hakkında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili gizli bilgileri partiyle paylaştığından şüphe ediliyor.

Söz konusu soruşturma, Le Monde gazetesinin 19 Kasım tarihli haberiyle ilk kez ülke gündemine yansımıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, doğruysa iddiaların çok ciddi olduğunu söylemişti.

Bu kapsamda Moutouh, dün İçişleri Bakanlığına çağrılmıştı.