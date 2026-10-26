Fransa'da saldırı sonrası Berge'nin görevden alınması için 2 bin imza toplandı - Son Dakika
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Fransa'da saldırı sonrası Berge'nin görevden alınması için 2 bin imza toplandı

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Fransa'da 23 Ekim'de Yvelines'te 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Berge'nin görevden alınması için imza kampanyası başlatıldı. Change.org'daki kampanya 2 bin kişinin desteğini alırken, Berge'nin 'İslamofobi' sözcüğüne karşı çıkması eleştirildi.

Fransa'da geçen hafta bir kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge'nin görevden alınması çağrısıyla imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'da 23 Ekim'de Yvelines ilinde düzenlenen terör saldırısının ardından, medya ve siyasetçilerin ülkedeki azınlıklar hakkında kullandığı dil tartışılıyor.

Change.org'da başlatılan imza kampanyasıyla, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun Berge'yi görevinden alması talep edildi.

Şu ana kadar 2 bin kişinin desteğini alan kampanyaya dair yapılan açıklamada, "Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, bu görevin üstesinden gelebilecek bir bakanı hak ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Berge'nin üstlendiği görevin ayrım gözetmeksizin tüm ayrımcılık mağdurlarının bakanı olmasını gerektirdiği vurgulanarak "İmzacı vatandaşlar olarak bu gerekliliğin artık yerine getirilmediği kanaatindeyiz." değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'da 23 Ekim'de bir kişinin vatandaşlara ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) bu olayları ırkçı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi ve terörle mücadele savcılığı ırkçı veya Müslüman karşıtı (islamofobi) saiklere ilişkin soruşturma yürütüyor. Mağdurları ve yakınlarını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırganın eyleme geçişinin özellikle televizyon kanallarında Müslümanları hedef gösteren konuşmaların normalleştirildiği bir iklimden ayırt edilemeyeceğinin altı çizilerek "Böyle bir bağlamda, Fransa'nın bu nefreti tereddüt etmeden tanımlayacak ve mücadele edecek bir bakana ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Berge'nin birçok defa "İslamofobi" (Müslüman karşıtlığı) kelimesinin kullanılmasına karşı çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, "Bir nefret türünü adlandırmayı reddetmek, onu fark etmeyi ve ele almayı daha güç hale getiriyor." yorumuna yer verildi.

Açıklamada, Fransa'daki Müslümanların, diğer tüm vatandaşlar gibi korunmaya hakkı olduğu vurgulanarak, her türlü ayrımcılığa karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

Berge'nin yakın zamanda sarf ettiği birçok sözün ciddi eleştirilere yol açtığına işaret edilen açıklamada, ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu bir bakanın bu konularda hiçbir belirsizliğe yer bırakmaması gerektiği belirtildi.

Başkent Paris başta olmak üzere Strazburg ve Roubaix dahil farklı kentlerde geçen haftaki terör saldırısının mağdurları için ve ırkçılığa ve Müslüman karşıtlığına karşı gün içinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Süreç

Yvelines ilinde, 23 Ekim'de bir kişi, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Şüpheli Kevin T. hakkındaki gözaltı kararı, psikolojik durumunun incelenmesi gerekçesiyle dün kaldırılmıştı. Kevin T, Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.

Kaynak: AA
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