Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 296 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 296 kişi gözaltına alındı

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Fransa\'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 296 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da Sarı Yelekliler hayat pahalılığına karşı Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteri düzenledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katıldı ve 296 kişi gözaltına alındı; sendikalar katılımı yaklaşık 500 bin olarak açıkladı.

Fransa'da hükümet, 17 ve 24 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerin ardından güvenlik tedbirlerini sıkılaştırırken, Sarı Yelekliler hayat pahalılığına karşı yeniden sokaklara çıktı.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.

Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.

Ellerinde "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin", "Yaşamak istiyoruz", "Özgürlük" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa da tepki gösterdi.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla gösteriye katılan birçok kişi omuzlarında kefiye, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de yürüyüş güzergahı boyunca devriye gezdi.

Öte yandan Paris'te, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında bir araya gelerek kent sokaklarında yürüdü.

Eylemlere polis müdahalesi

Paris'te gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı'nda yoğun kalabalık oluşurken, kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Başkentteki gösteride kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve havai fişek atıldı, olayda bir kolluk kuvvetinin üniforması alev alırken ayağının ciddi şekilde yandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes, Marsilya ve Lyon'daki gösterilerde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Rennes'de polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. İki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Lyon'da ise polis, kendisine çeşitli cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Marsilya'da yüzleri maskeli kişiler polislere taş ve cam şişe atarken, kolluk kuvvetleri de biber gazı kullandı.

Toulouse'da göstericiler izinsiz gösteri düzenlerken polis, eylemi dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

296 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katılırken, 296 kişi gözaltına alındı. Sendikalar ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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