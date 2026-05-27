Fransa'da Seçim Müdahalesi Soruşturması

Fransa'da mart ayında düzenlenen yerel seçimlere üçüncü bir ülkenin lehine yapılan müdahale ihtimali hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da 15 ve 22 Mart tarihlerindeki yerel seçimler kapsamında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin adaylarının seçim kampanyasına yönelik müdahale iddiaları hakkında yeni gelişme yaşandı.

Paris Savcılığı, LFI'nin bazı adaylarının seçim kampanyası sürecinde üçüncü bir ülkenin çıkarları doğrultusunda yapılan bir operasyonun hedefi olup olmadığını araştırmak için soruşturma açtı.

Savcılık, bu soruşturmayı kendi inisiyatifiyle başlattığını bildirdi.

Fransız hükümeti, yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle İsrailli BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattıklarını 20 Mayıs'ta duyurmuştu.

Fransız muhalif siyasetçiler, İsrailli firmanın seçimlere müdahalesine tepki göstermişti.

LFI Milletvekili Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boyun Eğmeyen Fransa adaylarını karalamak için uydurma bilgiler yayarak İsrailli firma BlackCore'un Fransız seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını" belirtmiş ve hakkında kampanya yürütülen LFI Milletvekilleri François Piquemal, Sebastien Delogu ve David Guiraud'yu desteklediğini vurgulamıştı.

LFI Milletvekili Sophia Chikirou ise paylaşımında, İsrailli firma BlackCore'un sahte haber yapması ve karalama kampanyası yürütmesinin "sürpriz" olmadığını kaydederek, belediye seçimlerine dış müdahaleyi eleştirmişti.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde LFI Partisi'nin Toulouse kentindeki belediye başkan adayı Piquemal, seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

François Piquemal, Toulouse'daki yerel seçimlerin dış müdahalelerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmek için idari mahkemeye başvurduğunu 28 Mart'ta duyurmuştu.