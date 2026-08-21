Fransa'da Şiddetli Fırtına

Fransa'nın özellikle güney kesiminde etkili olan fırtına nedeniyle 1000 hanede elektrik kesintisi yaşanırken, yaklaşık 20 hipotermi vakası görüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün ülkenin güney kesiminde şiddetli fırtına meydana geldi.

Ülkenin güneybatısındaki Aude vilayetine bağlı Castelnaudary kentinde rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken, 12 dakikada 28,6 milimetre yağış kaydedildi.

Bir halk festivalinin düzenlendiği Castelnaudary'de ayrıca dolu yağdı. Festival için alana yerleştirilen masa ve sandalyeler, su baskınlarında sürüklendi. Kökünden sökülen ağaçlar nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapandı. Fırtına ve dolu sebebiyle 700 kişi, belediyenin açtığı 2 salona sığındı. Yaklaşık 20 kişi, hipotermi nedeniyle sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Öte yandan, Var vilayetinde fırtına nedeniyle 1000 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Var Valisi Simon Babre, vatandaşlara seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Alpes-Maritimes vilayetinin bazı noktalarına ise 1 saat içinde ortalama 3 haftalık yağış miktarına eşdeğer yağış düştü.

Bugün ülkenin güneydoğusundaki 4 vilayetinde fırtına riski nedeniyle "turuncu alarm" verildi.