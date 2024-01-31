 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da Sol Muhalif Partiler, Yeni Başbakan ve Hükümetine Karşı Gensoru Önergesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Sol Muhalif Partiler, Yeni Başbakan ve Hükümetine Karşı Gensoru Önergesi Verdi

Fransa\'da Sol Muhalif Partiler, Yeni Başbakan ve Hükümetine Karşı Gensoru Önergesi Verdi

Fransa'da sol muhalif partiler, Emmanuel Macron tarafından atanan Gabriel Attal ve hükümetine karşı gensoru önergesi verdi. Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Attal hükümetine karşı gensoru önergesi sunulduğunu bildirdi. Gensoru önergesi, Başbakan Attal'ın dün Ulusal Meclis'te yaptığı genel politika konuşması öncesinde geldi.

31.01.2024 13:49
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da sol muhalif partiler, Emmanuel Macron tarafından 9 Ocak'ta ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Gabriel Attal ve hükümetine karşı gensoru önergesi verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Attal hükümetine karşı gensoru önergesi sunulduğunu bildirdi.

Yeni atanan hükümetin Meclis'te güvenoyu almamasını eleştiren Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ile sosyalist, çevreci ve komünist partilerden 146 milletvekili önergeye destek verdi.

Gensoru önergesi, Başbakan Attal'ın dün Ulusal Meclis'te yaptığı genel politika konuşması öncesinde geldi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sol Muhalif Partiler, Yeni Başbakan ve Hükümetine Karşı Gensoru Önergesi Verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Sol Muhalif Partiler, Yeni Başbakan ve Hükümetine Karşı Gensoru Önergesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement