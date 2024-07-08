Fransa'da Solcu İttifakı Mecliste En Fazla Sandalye Sayısına Ulaştı - Son Dakika
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Fransa'da Solcu İttifakı Mecliste En Fazla Sandalye Sayısına Ulaştı

Fransa'da yapılan erken genel seçimin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, mecliste en fazla sandalye sayısına ulaştı. Yeni Halk Cephesi, oyların yüzde 25,6'sını alarak 178 milletvekili kazandı. Macron'un meclis ittifakı ise 163 sandalye elde etti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı ise 104 milletvekiliyle sandalye sayısını 143'e çıkardı. Hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluğa ulaşamadı.

08.07.2024 14:13
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda mecliste en fazla sandalye sayısına 178 milletvekili ile solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı ulaştı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi ikinci turda oyların yüzde 25,6'sını alarak nihai milletvekili sayısını 178'e çıkardı. Macron'un meclis ittifakı ise ikinci turda oyların yaklaşık 25'ini alarak seçim ortakları ile 163 sandalye elde ederken, ikinci turda oyların yaklaşık yüzde 37'sini alan aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN), diğer partilerin işbirliğine gitmesi nedeniyle bu turda yalnızca 104 milletvekili kazanarak nihai sandalye sayısını 143'e çıkardı.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Böylece Macron ittifakının meclisteki sandalye sayısı 250'den 163'e düştü. 89 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ise sandalye sayısını 143'e yükseltti. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

İlk turda birinci gelen aşırı sağ, Macron ve solcuların ittifakına takıldı

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

İlk turun ardından 3 adayın ikinci tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi İttifakı" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Solcu İttifakı Mecliste En Fazla Sandalye Sayısına Ulaştı - Son Dakika

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