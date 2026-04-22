Fransa'da Spor Federasyonlarına Siber Saldırı Şüphelisi Gözaltında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Spor Federasyonlarına Siber Saldırı Şüphelisi Gözaltında

22.04.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da artan siber saldırılar sonrası spor federasyonlarına yönelik bir şüpheli gözaltına alındı.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar artarken, son aylarda spor federasyonlarına yapılan geniş çaplı siber saldırılarla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basının Paris Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, çoğunluğu spor federasyonlarını hedef alan veri sızdırma girişimlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Vendee vilayetinde bir genç gözaltına alındı.

Savcılık, yüzlerce siber saldırı girişiminin araştırıldığı soruşturmada gözaltına alınan 20'li yaşlarındaki gencin, çalınan verilerin yayınlandığı ve satışa sunulduğu BreachForum sitesi için çalıştığını bildirdi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.

15 Nisan'da da kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi resmi belgelerin üretimi ve yönetiminden sorumlu Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı ANTS kurumu siber saldırıya uğramıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Fransa, Spor, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:11:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.