Fransa'da süren eğitim eylemlerinde 10 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da süren eğitim eylemlerinde 10 kişi daha gözaltına alındı

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Fransa'da lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarını iyileştirme talebiyle sürdürdüğü eylemlerde 10 kişi daha gözaltına alındı. Lyon'da Edouard Herriot Lisesi'nin girişinin yakılmasının ardından 8 kişi gözaltına alınırken, yangın sırasında 1080 öğrenci tahliye edildi.

Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen eylemler kapsamında 10 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Fransa'da başkent Paris ile Lyon, Nancy, Toulouse dahil farklı kentlerde lise ve üniversite öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle okullarının önünde eylemlerini sürdürdü.

Rhone Valiliği açıklamasında, Lyon'daki Edouard Herriot Lisesi'nin girişinin bu sabah yakılması "kabul edilemez bir eylem" olarak nitelendirilirken, kolluk kuvvetlerinin bu sabah 8 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, lisedeki 1080 öğrencinin olay sırasında sükünet içinde tahliye edildiği aktarılırken, protesto etmenin bir hak olduğu ancak insanları yaralamanın ve kamu kurumlarını yıkmanın "aşağılık bir eylem" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eylem kapsamında Edouard Herriot Lisesi'nin giriş kapısının önüne elektrikli skuter ve çöp bidonları yığıldı.

Söz konusu eşyalar ateşe verilirken alevler lisenin girişine ve cephesine sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Lyon'a yakın Venissieux kentindeki Marcel-Sembat Lisesi önünde toplanan gençler ise burada çöp bidonlarını ve alışveriş arabalarını ateşe verdi.

Pau kentinde ise bu sabah kolluk kuvvetleri, Saint-John Perse Lisesi'nde eğitim gören iki öğrenciyi okulda kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Bu öğrencilerin, dünkü lise eylemlerinde polislere havai fişek fırlatarak onları yaralayan gençlerden olduğundan şüphe ediliyor.

Fransa'da lise öğrencileri, okulları için daha fazla öğretmen ve imkan talebiyle 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor.

Eylemler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Edouard HerriotFransaGüncelEğitimDünyaLyonSon Dakika

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