Fransa'da Tecavüz Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Fransa'da Tecavüz Davasında Cezalar Açıklandı

Mahkeme, Dominique Pelicot ve diğer sanıklara 3 ila 20 yıl hapis cezası verdi.

19.12.2024 15:16
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Fransa'da mahkeme, eski eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan başsanık Dominique Pelicot ve davanın diğer sanıklarına 3 ila 20 yıl arası hapis cezası verdi.

Ülkede gündem olan ve Avignon kentinde Dominique Pelicot'nun başsanık olarak yargılandığı tecavüz davasında mahkeme kararını açıkladı.

Vaucluse Ceza Mahkemesi, Dominique Pelicot'yu, eski eşi Gisele Pelicot'ya yönelik ağırlaştırılmış tecavüz ve uyuşturarak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakmak suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gisele Pelicot'ya tecavüz ettikleri gerekçesiyle davaya adları karışan diğer sanıklarının tamamının da "ağırlaştırılmış tecavüz" suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme, eylül ayından bu yana yargılanan ve yaşları 27 ile 74 arası değişen onlarca sanığa 3 ila 20 yıl hapis cezası verdi.

Bazı sanıkların ertelenmiş hapis cezası aldığı için serbest bırakıldığı davada, ceza alanların mahkeme kararına 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Dava süreci

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot tarafından evli oldukları sürede uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakıldığına ilişkin dava 2 Eylül'de görülmeye başlamıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etmişti.

Ses getiren dava sürecinde, Dominique Pelicot, 17 Eylül'de kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etmiş ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu söylemişti.

Sanık Pelicot, Gisele Pelicot'dan af dilerken, çocukluğunda kendisinin de cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.

Gisele Pelicot ise Dominique Pelicot'nun bu sözlerini duymanın kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak, onlarca yıl beraber yaşadığı eski eşinin tecavüz edeceğini bir an bile aklına getirmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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