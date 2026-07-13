Fransa’da Yangın ve Kırmızı Alarm - Son Dakika
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Fransa’da Yangın ve Kırmızı Alarm

13.07.2026 12:20
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Fransa’da 37 vilayette kırmızı alarm verildi; yangınlar nedeniyle 1000'den fazla kişi tahliye edildi.

Fransa'da yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 37 vilayette kırmızı alarm verildi, ülkenin güneydoğusundaki yangınlara müdahale devam ediyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Seine-et-Marne vilayetine bağlı Fontainebleau kentinde dün başlayan orman yangınları sürüyor.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fontainebleau'da olağan dışı yangınla karşı karşıya bulunduklarını, hükümet kaynaklarının yangını söndürmek için seferber edildiğini söyledi.

Sözcü Bregeon, yüksek sıcaklıklar ve yangın nedeniyle bazı kentlerde 14 Haziran'da yapılması planlanan festivallerin iptal edildiğini duyurdu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılan yangın sonucu dünden bu yana yaklaşık 1000 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle Seine-et-Marne'nin Vaudoue kentinde 1000'den fazla kişi tahliye edildi, vilayetteki güney-doğu yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Seine-et-Marne Valiliği, iki yangın söndürme uçağı ile itfaiye ekiplerine havadan destek verildiğini, Cotes-d'Armor vilayetine bağlı Frehel'de de dün başlayan yangının henüz söndürülemediğini ancak kontrol altına alındığını duyurdu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France de sıcak hava dalgasının etkisi altındaki çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan 37 vilayet için kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Direktörü Julien Marion, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde yılbaşından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildiğini ve 25 bin hektar alanın zarar gördüğünü bildirmişti.

Marion, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa’da Yangın ve Kırmızı Alarm - Son Dakika

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