Fransa'da Yangınlar Tarihi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Fransa'da Yangınlar Tarihi Rekor Kırdı

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Fransa'da 2023'te 12 bin 845 yangın çıktı, Bordeaux'da 55 bin kişi tahliye edildi.

Tarihinin en zor yangın sezonunda olan Fransa'da yıl başından bu yana yaklaşık 13 bin yangın çıktığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda ülkenin farklı noktalarında devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Nunez, yıl başından bu yana Fransa'da 12 bin 845 yangın çıktığını ve yangınlarla bağlantılı 146 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu yangınların yüzde 95'inin 1-2 hektardan fazla alana yayılmadığını ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınabildiğini belirten Nunez, Gironde vilayetinde devam eden yangına müdahalenin de uzun sürebileceğini kaydetti.

Nunez, askeri personelin ve askeri kargo uçağının yangın söndürme çalışmalarına destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Bordeaux şehrinde 55 bin kişi daha tahliye edildi

Bu arada, Gironde vilayetine bağlı Bordeaux kentinde yangınlar sürerken çok sayıda kasaba tahliye edildi.

Yetkililer, kentte 55 bin kişinin daha başka noktalara sevk edildiğini belirtti. Ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'daki yangını söndürme çalışmalarına askeri nakliye uçağı A400M de katıldı.

İçişleri Bakanı Nunez dün vilayetteki yangının Bordeaux merkezine yaklaştığını ve Başbakan Sebastien Lecornu'nun kentin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini aktarmıştı. Belediye Başkanı Cazenave ise tahliyenin henüz söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Ülkenin Landes ve Var vilayetlerindeki yangınlar hala devam ederken, Var vilayetine bağlı Gros Bessillon'da yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlarda 4 bin 500 hektar alan yandı.

İçişleri Bakanı Nunez dün ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangınlar Tarihi Rekor Kırdı - Son Dakika

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