Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası

10.07.2026 15:49
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Fransa'nın kuzey vilayetlerinde sıcak hava ve yangınlar devam ediyor. 25 bin hektar alan kül oldu.

Hafta başında yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'nın kuzey vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemedi.

Fransa meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin batısındaki 9 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı", 72 vilayette ise "turuncu" alarm verildiğini bildirdi.

Yarından itibaren kırmızı alarm verilen vilayetlerin sayısının 24'e yükseleceğini belirten Meteo-France, başkent Paris'te sıcaklıkların 35 derecenin üstünde seyredeceğini duyurdu.

Ayrıca Meteo-France ülke genelinde 64 vilayette yangın riskinin "yüksek" veya "çok yüksek" olduğunu açıkladı.

Fransa'nın kuzey vilayetlerindeki orman yangınları sürüyor

Ülkenin kuzeyindeki Pyrenees-Orientales vilayetine bağlı Trevillach kentinde günlerdir devam eden yangında 5 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Pyrenees-Orientales Valisi Pierre Regnault de la Mothe, basına yaptığı açıklamada, yangının hala devam ettiğini ancak söndürme çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ifade etti.

Öte yandan Trevillach kentinde yangın nedeniyle tahliye edilen 14 kasabanın sakinlerinin evlerine geri dönebileceği aktarıldı.

Yetkililer, Drome vilayetinde günlerdir devam eden yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Indre vilayetinde ise yaklaşık 3 gündür devam eden ve 1000 hektara yakın ekili alanın yok olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarda 25 bin hektardan fazla alan kül oldu

Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Direktörü Julien Marion, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildiğini söyledi.

Bu yangınların bir kısmının hala devam ettiğine dikkati çeken Marion, şu ana kadar yaklaşık 25 bin hektar alanın kül olduğu bildirdi.

Marion, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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