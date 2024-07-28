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Fransa'daki 13 vilayette sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo Francetan yapılan açıklamada, bugünden itibaren etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Aralarında Savoie, Landes, Gironde, Dordogne, Gers, Lot, Haute-Garonne, Tarn, Haute-Corse bölgelerinin de bulunduğu 13 vilayette sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildiği bildirilen açıklamada, ülkenin güneyini etkisi altına alacak sıcaklıkların kuzey bölgelere de yayılacağı belirtildi.

Hafta başında genellikle 35 ila 38 derece seyretmesi öngörülen sıcaklıkların 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminlerinde bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülüyor.

Bu koşulların Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündem olmuş, yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkileri endişe yaratmıştı.