Fransa'dan İsrail'e Tepki: Korsanlık Eylemi!

18.05.2026 12:26
Fransız siyasetçiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı ve destek verdi.

Fransız siyasetçiler, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun korsanlık eylemi ile engellendiğini" belirtti.

Melenchon, "dünyanın en ahlaksız ordusu" olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı.

LFI'nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry, paylaşımında "Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi" ile uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek "Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan" Küresel Sumud Filosu'na desteğini yineledi.

Bir diğer AP üyesi Emma Fourreau paylaşımında Küresel Sumud Filosu'nun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Fourreau, "savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına" tepki gösterdi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise paylaşımında, Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek "insanlık onuru için" harekete geçen Küresel Sumud Filosu'nun yanında olduklarını vurguladı.

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmıştı. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaşmıştı.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirmişti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

